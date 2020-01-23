山火再燃坎培拉機場關閉　新省滅火機失聯恐墜毀

澳洲東南部山火日前經歷連場大雨，一度有緩和之勢，惟周三（22日）氣溫回升及吹強風，令部分地區的山火捲土重來。首都領地的山火直逼坎培拉機場，機場周四（23日）需要關閉。山火重災區之一的新南威爾士省，周四有一架空中滅火飛機失聯，相信已經墜毀。

首都領地及新省周三氣溫高達攝氏40度，其中於首都坎培拉，山火在高溫與強風下，迅速向東蔓延，威脅當地3個近郊地區。山火來勢洶洶，當局在下午5時20分要求居民疏散，惟不到20分鐘後就告訴居民要撤離已太遲，呼籲他們留在屋內找安全地方躲避。

在比亞里戈紅木森林（Pialligo Redwood）和坎培拉機場南面，火場面積達90公頃的山火不受控，當局一度上調山火警戒級別至「緊急」，其後降為「觀望及採取行動」。坎培拉機場於周三局部關閉，優先讓消防飛機升降，導致其他航班延誤3小時。翌日，機場附近出現第2個火頭，需要全面關閉。

新省截至周四下午仍有84處山火火場，當中40個未受控，南部的山火有沿海岸向上蔓延之勢。同日，一架C-130空中滅火機於新省南部失聯，地面人員相信它已墜毀，已派數架直升機出動搜索。根據飛機追蹤網站顯示，懷疑失事的滅火機於下午12時15分，在悉尼里士滿的空軍機地起飛，原定下午2時01分回程，但期間於坎培拉以南失聯。

被指處理山火不力的總理莫里森，繼續成為眾矢之的。《悉尼晨驅報》刊登不少讀者投書，幾乎一面倒批評莫里森政府無視專家意見，不肯面對氣候轉變帶來惡果的事實，是矇騙他人。有讀者更說，莫里森及其內閣，以及那些否定氣候轉變的政黨消失，就是令危機減少的最佳方法。

另外，澳洲爬蟲類公園的專家周三警告，近日雨後又濕又熱的天氣和環境，令劇毒的澳州漏斗網蜘蛛（funnel web spider）增加四出活動，呼籲人們留意及遠離牠們。