歐盟罰款作挾　警告英遵守愛爾蘭海關卡規定

英國掃清障礙，料順利於下周五（31日）脫歐。解決脫歐僵局後，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶的高級顧問德蘭克（Stefaan De Rynck），周三（22日）透露歐盟曾警告英國必須遵守，脫歐協議法案列明愛爾蘭海的關卡檢查規定，否則會面臨制裁。

德蘭克在倫敦大學學院的活動表示，布魯塞爾不會容忍英國在執行愛爾蘭海海關檢查安排上「褪軚」或「半桶水」，又指這是英國要離開歐盟單一市場及關稅同盟的代價。他續指，今年不只是關乎英歐未來關係，亦關乎如何執行協議，尤其是北愛爾蘭問題，並稱英國必須「極度自律」。

被問及英國若違反協議會有甚麼懲罰時，德蘭克只說會有「制裁」。英媒則指，若英國沒有做好關卡檢查，歐盟將入稟歐洲法院，尋求對英方實施巨額罰款，而歐洲法院於今年12月底的脫歐過渡期結束後，仍有權罰英國錢。

另外，歐盟在脫歐亂局一役後，有意推動「歐洲未來會議」的計劃，就未來兩年發展方針，收集約5億歐盟公民的意見。此舉旨在對抗歐盟內部的不信任和疏離，避免類似英國脫歐的情況重演。