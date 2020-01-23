武漢肺炎：新加坡確診首病例　同行家人隔離

新加坡周四（23日）確診首宗武漢肺炎感染病例，患者是一名66歲的武漢男遊客。其同行的37歲兒子亦出現病徵，正留院觀察。此外，另一名武漢女遊客亦被列為暫定陽性病例。有指他們均沒有到過武漢華南海鮮市場。

被確診感染武漢肺炎的男子周一（20日）乘搭南方航空編號CZ351航班，由廣州飛抵新加坡。他其後發燒和咳嗽，周三（22日）傍晚由兒子陪同下，從聖淘沙乘的士到新加坡中央醫院求醫。兒子因亦有病徵而接受檢查，化驗結果還未出爐。據指，兩人曾入住聖淘沙的香格里拉酒店。

此外，另一名53歲武漢女遊客自行前往陳篤生醫院求醫，首輪化驗結果顯示呈陽性，被列為暫定陽性病例（preliminary positive case）。

衞生部周四召開緊急記者會，指已開始追查跟66歲確診男子有過密切接觸的人，會要求他們隔離14天。被要求隔離的人包括該名男子的9名同行親人、在CZ351航班上與他坐同一排，以及坐前後兩排合共30名乘客。當局正追查載他到醫院的的士司機及住同一酒店的旅客的身份，以及患者過去兩天到訪過甚麼地方。