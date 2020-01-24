山火二氧化碳排放創新高　佔整體排放量2%

持續多月的澳洲山火造成嚴重的生態災難，英國氣象局周五（24日）公布一項預測數據，山火導致全年二氧化碳排放量急升，二氧化碳濃度有可能會錄得有紀錄以來最大的增幅，佔整體排放量2%。

氣象局在聲明中表示，大氣層的溫室氣體濃度預計將於5月達到頂峰，錄得417ppm，而今年的平均值為414.2ppm，比去年的平均值高出2.74ppm。聲明又指，人為因素是導致二氧化碳濃度上升的原因，今年的氣體濃度或增加10%，其中澳洲山火的溫室氣體排放量佔了此增長的20%、或整體數量2%。

專家亦指，對上一次二氧化碳濃度達到類似水平的增幅要追溯到300萬至500萬年前，當時氣溫比現時高攝氏2至3度、海平面則高於10至20米。聯合國秘書長古特雷斯上月在氣候峰會表示，溫室氣體濃度超過400ppm會被視為「不可想像的臨界點」。氣象局及大學教授貝茨（Richard Betts）認為，極端氣候及當地的天氣模式出現炎熱天氣，從而加劇山火的嚴重程度。

另外，一架C130大力士消防飛機周四在新南威爾士省協助撲滅山火時墜毁，機上3名赴澳的美國人員全部罹難，墜機原因仍在調查當中。報道指，新省作為山火重災區，目前仍有數十個火頭，或會阻礙空難的調查進度，惟運輸安全局局長強調事故不是系統失誤所致。全國消防員翌日默哀一分鐘，新省政府大樓亦下半旗以表哀悼。

山火不但令動搖莫里森政府的管治威信，更加影響國民對政府的信任。《悉尼晨驅報》周五發表評論文章指，國家出現生態災難的話，國民一般會更加團結，但澳洲的情況截然不同。由於社交網充斥虛假資訊，民眾會認為山火是一種陰謀，不認為自己身處危險之中，他們更將矛頭指向環保人士、政府或反對派，從而分化社會的團結。