父親公開梅根童年照　英女王感冒缺席活動

英國哈利王子妻子梅根的父親馬克爾最近在一個電視節目上，公開女兒一些從未曝光的童年照片及影片。他直指哈利夫婦欠了他，認為王室家庭遠比梅根的娘家拘謹。此外，英女王伊利沙伯二世因患感冒，周四（23日）缺席一個婦女活動。

75歲的馬克爾在一個90分鐘長的節目中，展示了梅根小時候與父母一起拍攝的家庭照片及影片。馬克爾指梅根出生時，他就注意到她的不凡與美麗，抱起她後捨不得把她放下。他稱梅根成為演員後，還會每周與他見面3至4次。但梅根在認識哈利後，開始與他疏遠。馬克爾未能出席梅根的婚禮，他表示在看見王儲查理斯陪伴梅根進入教堂時，他非常妒忌，更哭了起來。

馬克爾稱，梅根曾稱兩年間已給他2萬美元（約15.6萬港元），因他索取金錢而生氣。他批評指，他養育梅根成人，梅根只強調自己給了他甚麼，卻無視他的付出。他指女兒曾答應在他年老時照顧他，因此現時梅根應該履行承諾。有傳馬克爾此次是收錢接受電視台訪問。

哈利夫婦宣布淡出王室後，計劃向納稅人歸還他們進行非王室活動時的保安費。據指，他們能償還多少錢，視乎他們日後能從私人生意中獲得多少收益。有傳他們有意拍攝電視節目，已有串流影片公司希望與他們合作。而哈利夫婦為「薩塞克斯王室」旗下的一批紀念品註冊商標後，王室網店已將他們的結婚紀念品下架。

另外，英女王原定周四在桑德靈厄姆，出席婦女協會的活動。她因輕微感冒，在活動開始前30分鐘宣布未能出席。