勞利成名畫作265萬英鎊成交　超估價2倍

英國已故畫家勞利（L.S. Lowry）以繪畫城市工業風光聞名於世，其一幅繪於成名前、失落70多年的作品近日重現世間。畫作周三（22日）在英國佳士得拍賣行開拍，由一名私人收藏家以265萬英鎊（約2700萬港元）投得，是原先估價的兩倍多。

該幅名為《彭德爾伯里的工廠》（The Mill, Pendlebury）畫作繪於1943年，描繪英格蘭西北部的城市工業景象，畫中工廠為英格蘭首間以電力運作的棉廠。畫作特別之處，在於其中的人物形象各有不同，洋溢歡樂愉快氣氛，與勞利其他作品中，人物千篇一律的瘦削「火柴人」形象截然不同。

拍賣行指，勞利繪畫該畫時尚未成名，畫作被曼徹斯特科學家漢密爾頓（Leonard Hamilton）收購珍藏，一直未被公開。漢密爾頓在1962年，憑開發提取脫氧核糖核酸（DNA）的技術獲諾貝爾生理學或醫學獎；他去年8月去世後，畫作意外重見天日。

拍賣行原先估計《彭德爾伯里的工廠》可拍得70萬至100萬英鎊，最後卻以估價逾2倍成交。不過這價錢仍低於勞利兩幅成名後的畫作《足球賽事》（The Football Match）及《皮卡迪利馬戲團》（Piccadilly Circus），兩幅畫在2011年均以560萬英鎊（約5700萬港元）成交。