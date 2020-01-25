重塑木乃伊聲道　逾3000年祭司聲音再現

英國利茲城市博物館收藏一具逾3000年前古埃及祭司的木乃伊，其棺木上寫上希望其話語可以流傅後世。考古學家利用電腦斷層掃描及3D打印技術重塑祭司的聲道，並以電子儀器重現他的聲音，結果發現其聲音有如羊咩叫，與原本他們以為的雄壯聲音大相逕庭。

生活於公元前1099年至1069年、經歷法老拉美西斯十一世統治的內西亞蒙（Nesyamun），是當時樂蜀底比斯的著名祭司。皇家哈洛威學院、倫敦大學、約克大學及利茲城市博物館的專家掃描內西亞蒙聲道的尺寸後，再用3D打印機製造出其聲道複製品。專家再將聲道複製品配合人工喉及電腦，終成功以內西亞蒙的聲音發出一聲類似英文字「bed（床）」或「bad（壞）」的聲音。

惟內西亞蒙的遺體畢竟已有數千年歷史，其聲道結構或未能完整地重現，因此重塑的聲音或與他在生時有出入。專家希望將來用電腦，以內西亞蒙的聲音說出完整句子。有關研究周四（23日）刊登於《科學報告》雜誌上。

內西亞蒙生前負責在宗教儀式上向信眾講話，也會唱歌。團隊相信他死於過敏反應，終年大約50歲，臨終前有牙齦疾病。