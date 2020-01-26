東網直擊：武漢肺炎籠罩　華僑做足應對

武漢肺炎疫情在全球迅速擴散，法國成為歐洲首個確診國家，現有3宗病例。東網記者訪問當地華人社區領袖及華僑，受訪者均對武漢肺炎感到擔心及恐懼，但強調已做足措施阻止病毒擴散。疫情亦無損當地慶祝農曆新年，巴黎第13區的唐人街上周六（25日）年初一舉行慶祝活動，室外更有舞獅助興，吸引中法居民。

法國潮州會館第一常務副會長許葵表示，擔心武漢肺炎是正常，但指會館以人為本，一知道國內出現案例便即時舉行緊急會議；為保居民安全，更決定取消年初一晚在唐人街的新春慶祝晚會，「金錢和物質損失遠遠不及人命緊要，絕對不可讓病毒擴散。」為阻病毒擴散，他認為教育非常重要，並指社區組織計劃派發傳單，呼籲市民注意個人衞生、勤洗手、有必要時要戴口罩。

從事國際展覽的華僑鳳仙小姐說：「武漢肺炎很可怕，我每天都坐公共交通，現在情願自己開車。」她更感嘆，現時所有人對中國人感到害怕。一名來自山東的女子稱：「好恐怖啊 ! 我不會回去（中國）過年的。」

不過，中學教師林春來先生認為不必緊張，因為法國有較完善醫療衞生系統和政策、醫學研究先進，應該可以控制疫情的。此外，巴黎市長伊達爾戈、13區區長顧梅和華人國會議員陳文雄，與僑社開會制訂措施；而原定周二（28日）晚舉行的慶祝新春活動，當局則考慮會否取消。

駐法國記者呂靜儀報道