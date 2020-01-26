武漢肺炎：傳染性強　患者平均感染2至3人

武漢肺炎加速蔓延，英國兩個研究團隊均表示新型冠狀病毒傳染性強，每名患者平均傳染2至3人。至於疫情是否繼續以此速度擴散，則需確保防疫措施要令至少60%確診案例無法傳染他人。有專家擔心若疫情未受控，傳染率或在下月4日前會明顯擴大，屆時單單在武漢就會有19萬人染病。

領導研究的英國倫敦帝國學院傳染病專家費格森（Neil Ferguson）表示：「今次疫情能否在中國境內控制，目前仍未明朗。」其團隊估計，至1月18日為止，武漢已有4000人感染病毒，每個案例平均會傳染2至3人。英國蘭開斯特大學團隊分析後亦發現類似結果，相信每名感染者平均會傳染2.5人。若疫情未減弱，團隊預測傳染率會在2月4日前明顯擴大，除武漢的感染人數激增外，中國其他地區都會有感染情況，病毒輸出至其他國家亦會更常見。

澳洲新南威爾士省大學的生物安全專家，亦對疫情擴散速度表示擔憂，指出中國其他地區的感染愈廣泛，全球傳播風險就愈大，專家需要更多有關風險因素、傳播、潛伏期和流行病學的數據，以了解哪種防疫措施最合適。

另外，英國兩周前有2000人從武漢飛抵當地，衞生官員、邊境人員及航空公司聯手，追蹤這批人的健康狀況。當局在倫敦希思路機場設立臨時診所，讓醫療隊伍即時診治懷疑染病的入境旅客。來自北京的客機上周六降落希思路機場，醫療小組亦嚴陣以待。