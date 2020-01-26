武漢肺炎：監察患者同機客　助滯華國民離開

武漢肺炎上周六（25日）首次入侵南半球，澳洲當天確診4宗病例，其中3宗來自新南威爾士省。該省衞生部門表示，當局採取措施阻止疫情擴大，密切監察與患者同機的乘客；外長佩恩計劃協助身在武漢的僑民撤離。

新南威爾士省首席醫療官錢特（Kerry Chant）透露，衞生部已要求國家事件辦公室交出乘客上機的紀錄，又指正取得航班座位的資料。當局亦促請任何呈現疑似病徵的乘客，需要聯絡緊急部門；並指自周日（26日）早上起已收到大量電話。錢特補充，機上沒有人出現肺炎病毒的病徵，「我不認為他們乘坐國際航班期間具傳染性。」惟他坦承，國內或有更多顯著的潛在病例。

當局已聯絡曾接觸患者的人士，並指患者抵澳後已經接觸數百人。錢特呼籲醫生若發現疑似案例，應要盡快聯絡衞生部，又提醒國民應要對從中國回來的人士保持警覺；衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）表示，部門會尊重所有出現感染病徵人士的私隱。

此外，佩恩在聲明表示，外交官員與中國當局及國際夥伴緊密合作，考慮向受武漢旅遊限制令影響的澳洲人提供協助；又稱會向中方查詢限制令是否適用於國際旅客。