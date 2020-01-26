為首次載人太空任務打頭陣　女機械人亮相

印度2022年初將展開首次載人太空飛行任務，印度太空研究組織（ISRO）在此之前，會派出女機械人升空，測試太空飛行對人體的影響。當局日前公開原型機械人Vyommitra，並介紹「她」的功能。

將為印度「加岡揚」（Gaganyaan）征空任務打頭陣的Vyommitra，其名字是梵文「太空」和「朋友」兩詞的結合。公開的Vyommitra只是原型，暫時僅有上半身和雙臂，但亮相時已非常吸引。她以帶濃重印度口音的英語向人問好及自我介紹：「我是Vyommitra，是太空人的夥伴，我能識別並回應他們的問題。」

Vyommitra接着介紹自己在太空測試的工作，包括能精準模仿太空人的活動，操控控制面板、監察太空船內的環境，以及維生系統是否運作正常等，還能以兩種語言與人溝通。Vyommitra今年12月和明年6月飛上太空。

耗資1000億盧比（約110億港元）的「加岡揚」，是印度首個以自行研發太空船載人上太空的任務，而之前的印度太空人乘俄羅斯太空船升空。「加岡揚」計劃預定2022年把太空人送上太空，現已篩選出4名太空人，並派到俄羅斯受訓。