新聞背後：娶金慶喜扶搖直上　張成澤被處決

北韓領袖金正恩的姑姐金慶喜及其夫張成澤，一度被視為國內最有權力的夫婦。張成澤於金正恩掌權之初是金氏政權的核心人物，有「北韓攝政王」之稱，但後來於2013年12月舉行的勞動黨中央政治局擴大會議被捕，最終叛國罪成被處決，外界盛傳他是被犬決。

張成澤1946年在江原道川內郡出生，早年在金日成綜合大學結識開國領導人金日成女兒、已故領袖金日成的胞妹金慶喜，二人最後結成夫婦。張成澤自此扶搖直上，1992年當選勞動黨中央委員，但於2004年中旬曾突然從公眾視線消失，外界相信他被送往勞改，惟他一年半後再現身，先後出任勞動黨要職。金正日2011年逝世時，張成澤與金正恩一同扶靈，一度被視為北韓的「二號人物」。

金正恩上台後，他是經濟改革及創新領域的代表人物，屬溫和及知華派。在2013年12月8日的政治局會議，他被金正恩點名有「反黨反革命行為」，處理國家經濟問題失當與多名女性有不當關係、吸毒、賭博、貪污腐敗、沉溺資本主義等，軍人立即拖走及逮捕他，北韓官媒當年罕有公開上述畫面。外界對他被處決的原因眾說紛紜，有指是金正恩想鞏固權力，亦有指張成澤因核問題政策立場與金正恩有異而惹殺身之禍。