平壤導彈重地有異動　或準備試射

山陰洞導彈研究中心有異動，有多輛汽車離開（長框）及出現大型貨櫃（圓圈）。

北韓領袖金正恩暗示恢復試射洲際彈道導彈之際，最新衞星圖片顯示北韓一個關鍵導彈設施有異動，或代表為試射導彈或測試導彈引擎展開初步準備工作。

美國有線電視新聞網絡周日（26日）報道，被指有異動的設施是平壤附近的山陰洞導彈研究中心，外界認為它是北韓長程導彈計劃一部分。近日拍攝的衞星圖片顯示，有多輛汽車進出上址，但美方官員相信它們不是為導彈注入燃料；在本月9日、10日及16日，該研究中心出現一個大型藍色貨櫃，未知放有何物。

美國政府及國防部官員認為，現階段未能確定北韓是否準備發射短程或中程導彈，抑或準備測試導彈引擎，形容該研究中心的最新活動，與北韓過往試射導彈前的活動一致；雖然無迹象顯示測試迫在眉睫，但美方還未排除這可能性。

不過，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）認為，由於北韓知道國內的導彈設施受美國衞星監視，所以該研究中心的異動有可能用於誤導美方，承認難以解釋中心有汽車進出一事。他舉例，假如金正恩到訪上址，可意味洲際導彈的生產工作剛剛開始，又或者是處於最後階段。

山陰洞導彈研究中心一直是美方監視目標，美國防長埃斯珀上周五（24日）警告，北韓的武器研發計劃具侵略性，嘗試生產有能力搭載核彈頭的長程導彈。

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