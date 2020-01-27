武漢肺炎：防病毒傳入　關接壤中國邊境

武漢肺炎持續由中國擴散開去，鄰國蒙古暫未有確診病例，但當地政府決定周一（27日）起關閉接壤中國的邊境關卡，並下令全國所有大學、高等教育機構及職業訓練中心關閉至3月2日，取消所有類型的公共集會，防止病毒擴散。

蒙古通訊社報道，內閣周日（26日）緊急開會討論武漢肺炎的預防措施。當地暫未有確診病例，但位處中國北邊的地理特點，令該國面對的病毒傳入風險很高，因此決定關閉供汽車及行人使用、接壤中國的邊境關卡，直至另行通知。

與此同時，內閣亦擴大全國停課的範圍，國家緊急委員會上周五（24日）已下令關閉全國中小學、幼稚園至3月2日；至於下令取消的公共集會，包括訓練中心、旅行團、網吧、兒童遊樂場、駕駛學校等活動，內閣無透露何時解禁。

為確保當病毒傳入時醫院已準備就緒，內閣下令配備所有必要的醫療器材及物資，政府亦動用儲備基金，支付當值的醫護人員薪金及緊急採購費。首都烏蘭巴托一間傳染病中心已額外提供150張床位，並從日本採購檢測病毒的儀器。

另外，現時有31名蒙古學生在武漢留學，政府正與中方合作，周一內把他們送返蒙古。