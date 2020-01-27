AI技術　富士山腳建次世代都市

人工智能（AI）技術日趨成熟，日本豐田汽車宣布將在富士山腳下，建設採用AI及自動駕駛等先進技術、面積約70萬平方米的次世代城市。市內交通運輸全賴無人駕駛汽車，居民亦透過專用機械人和AI，檢測健康狀況。

日本傳媒周日（26日）報道，豐田社長豐田章男早前在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子產品展覽（CES）上介紹「Woven City」次世代城市計劃，他表示Woven City英文解作「編織而成的城市」，意思是城市內的道路如網狀般編織而成。

Woven City計劃明年動工，預計5年內完成。建成後面積相等於15座東京巨蛋，可容納約2000人居住。屆時街道將劃分為車輛專用、行人專用、低速車輛與行人共用的道路，並以豐田開發的自動電動車「e-Palette」穿梭其中。除了用於載人及運貨外，電動車也充當流動販賣車，方便居民。

另外，西日本鐵路公司（JR西日本）早前宣布，將在北陸新幹線引入AI技術，收集數據預測即日降雪情況，以清除列車底的積雪。安裝在列車上的感應器和鏡頭偵測有風雪吹進車底時，就自動在車底噴灑溫度達攝氏60度的暖水，為時3分鐘，融解積雪，避免積雪在列車行駛時脫落，傷及車廂或機件。

JR西日本表示，現時都是依靠氣象部門提供資料及過去經驗，安排人手清除積雪，而AI技術測試效果良好，將在今年冬季實施。