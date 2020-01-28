約翰遜今定生死　料禁華為參與5G核心建設

美國特朗普政府積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為，英國首相約翰遜周二（28日）將主持國家安全委員會會議，決定英國的5G網絡建設是否排除華為設備。消息指，約翰遜內閣傾向禁止華為參與5G關鍵建設，以及為華為在英國的市場佔有率「封頂」。

英媒報道，委員會在是否批准使用華為5G技術上只有兩個選擇，一是允許華為參與，二是禁止華為提供5G核心技術及服務，並限制它在英國的市佔率，讓其他供應商參與，以免過度依賴華為。5G的核心技術包括驗證用戶、語音及數據傳輸等，安全風險比天線、基站等非核心技術高。消息指，國防大臣華禮仕及內政大臣彭黛玲為首的閣員傾向封殺華為。

軍情五處處長帕克曾指，只要限制華為的角色，則可控制安全風險。知情官員表示：「試想若安全官員指用華為無問題，但我們以安全理由封殺它，日後面臨司法覆核時會變成怎樣？」另有官員透露，英美渴望共同發展可行的解決方法，英方過去一年多次詢問華府是否可提供替代技術，惟對方沒有答案。

美國政府多次宣稱華為的技術及服務有安全風險，要求英國、德國等多個歐洲國家發展5G時禁用華為，更不惜以終止情報分享作挾。執政保守黨下議院外交事務委員會主席董勤達周日（26日）撰文，指英國容許華為進入市場將是錯誤，獲美國國務卿蓬佩奧在Twitter轉發支持，並稱英國在5G問題會有重大決定，被視為繼續對英施壓。