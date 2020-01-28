武漢肺炎：華人圈恐慌　請願禁赴華學生復課

有華人在微信轉發請願，批評澳洲學校不認真對待疫情。

武漢肺炎擴散至全球多地，澳洲亦出現確診病例，加上春節長假即將結束，大批中國學生將返回當地上課，引起華人圈恐慌。悉尼有華人在網上發起請願，要求新南威爾士省政府規定從中國回來的學生，必須自我隔離14天確保無病才復課，又責怪政府應對疫情不力。

澳洲傳媒周二（28日）報道，部分華裔父母認為聯邦及新省政府應對疫情的措施不足，要求所有從中國飛抵當地的乘客隔離兩周。有華人發起網上聯署，稱下周開學將有大批中國人回到澳洲，擔憂影響所有師生，要求曾訪華的學生接受隔離後才可回校；聯署至今獲逾1.7萬人支持。

另一項聯署要求悉尼一間私立學校延遲開學，又要求教育部門向師生提供口罩及手部消毒劑，目前有2100人支持。悉尼部分私立學校已聯絡家長，要求從中國回來的學生在開學前需取得醫生證明。

新省政府表示，與確診患者有接觸的學生，在與患者最後接觸的14日內不得上學或前往託兒所；曾到訪湖北省、包括疫區武漢的學生可以上學，但需接受健康監察。

上述聯署均在微信的華人圈獲轉發，有人批評澳洲學校不認真對待疫情，說：「我只有兩女兒，我輸不起！」有華人組織稱，近日收到不少華人的電話，表達對疫情的憂慮，特別是部分武漢肺炎患者會無病徵一事，社交網更流傳有受亞洲人歡迎的食物受新型冠狀病毒污染的假消息。

為防疫情惡化，多國對來自湖北省的旅客設入境限制。菲律賓早前宣布不向來武漢市的旅行團發落地簽證，措施周二（28日）的適用範圍擴大至所有中國公民。