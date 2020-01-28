藝術家糾纏20年　證為前國王私生女

比利時前國王阿爾貝二世（King Albert II）一直否認，其前度情人的女兒寶埃爾（Delphine Boel）是其所出，至去年才應法院要求，接受DNA親子鑑定測試。阿爾貝二世的律師周一（27日）發聲明證實，阿爾貝二世是寶埃爾的生父，她有權得到八分之一的財產，甚至由藝術家搖身一變成比利時公主。

阿爾貝二世的律師在聲明提到，即使有法律論據證明法定父女關係也不一定等同親生父女關係，阿爾貝二世亦認為程序存在爭議，但決定不再爭論，以榮譽及尊嚴結束整個痛苦過程。聲明指，阿爾貝二世堅稱自寶埃爾出生以來，並未介入對方的家庭、社交或教育的決定，亦尊重對方與她法定父親雅克的關係。

51歲的寶埃爾20年前曾尋求阿爾貝二世，承認二人的父女關係，但一直遭對方拒絕；長女早年因患肺炎入院後，令她感到缺少父親關注後，2013年6月尋求法律手段。上訴法庭去年秋天裁定，照顧寶埃爾長大的雅克（Jacques Boel）不是其生父，並指示專家將她的DNA與阿爾貝二世作比對；法庭更一度威脅阿爾貝二世，若不交出DNA將每天罰款5000歐元（約4.3萬港元），最終獲得樣本。

阿爾貝二世與寶埃爾的生母隆尚（Sybille de Selys Longchamps）男爵夫人之間的緋聞早已流傳多年，王后保拉（Queen Paola）1999年出版自傳時，曾懷疑丈夫有私生子。阿爾貝二世同年向全國發表聖誕致詞時，承認與王后上世紀60年代經歷一場離婚危機，但很久以前已克服有關問題。

阿爾貝二世2013年7月21日以健康欠佳為由退位，是比利時史上首名退位的君主。隆尚同日在電視訪問中，開腔談及她與阿爾貝二世的緋聞，指二人關係從1966年維持至1984年，期間一直沒有採取任何避孕措施。

據報，寶埃爾獲證實為阿爾貝二世的親生女兒後，可合法地稱呼自己為比利時公主，也可在阿爾貝二世死後獲得對方的部分財產。