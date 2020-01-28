5母牛便便選股票「投資」　斬穫與專家雷同

新年伊始，人人想發新年財。挪威一個真人騷近日搞了一個「慧眼選股票」投資比賽，由投資專家、占星術士和美容博客主持3組嘉賓，跟5頭母牛對賽，看誰賺得多。可能因為財神爺特別看顧動物，由5頭母牛選擇的股票，斬獲竟緊迫投資專家，令全世界都跌破眼鏡。或許以後大家投資前，要先問問家中寵物的意見。

節目發給每組嘉賓1萬挪威克朗（約8500港元），讓他們在奧斯陸證券交易所的前25位股票中，挑選心水股票投資，待3個月後賣掉，再結算收入。而不懂看股票走勢圖的「參賽」母牛，則被安排在畫好了股票編號格子的草地上閒逛一天，隨吃隨拉，再看牠們的便便落在哪一格，就代表牠們投資哪隻股票。

3個月過去，電視台依照當時股市整體的升幅，評定獲利最少要5%才算合格。結果憑卜卦入市的占星術士慘敗，憑心情選股的美容博客組，則以10%收益穩居冠軍。至於投資專家組，即使出盡渾身解數分析精算，收穫卻只是大約7.3%，跟以「牛屎陣」應戰的母牛組7.28%大致相同。雖然名義上專家組比母牛多賺0.02個百分點，但他們的「投資眼光」已經夠令人啼笑皆非了。