三星公主離婚訴訟審結　前夫分141億韓圜

南韓三星集團李健熙的長女、新羅酒店社長李富真，與丈夫三星電氣前常務顧問任佑宰的離婚訴訟，糾纏逾5年後終有定案。南韓大法院日前裁定，李富真獲得子女監護權和撫養權，任佑宰分得逾141億韓圜（約9300萬港元）財產。

法院方面周一（27日）透露，南韓大法院本月16日已就李富真提出的離婚訴訟，終極裁定原告部分勝訴。大法院認為，二審判決沒有違反法令等特別理由，決定在終審中駁回上訴，維持二審判決結果。任佑宰獲得每月兩次和寒暑期間的子女探視權。李富真訴訟代理人感謝法院的判決；任佑宰一方則表示遺憾，稱對判決結果存疑。

首爾家庭法院在2017年的一審判決中，裁定兩人解除婚姻關係，李富真獲得子女監護權和撫養權，並要向任佑宰支付86億韓圜，任佑宰不服上訴。首爾高等法院去年在二審中考慮各種因素後，決定提高分產比率，李富真要向任佑宰支付141億韓圜。任佑宰在訴訟中主張李富真財產達2.5萬億韓圜，尋求分走對方一半財產，創下南韓離婚案要求分產金額的最高紀錄。