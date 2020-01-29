武漢肺炎：日本撤僑包機已出發到武漢

中國武漢肺炎疫情嚴峻，包括日本、美國、南韓和法國等國都會派包機從武漢撤橋。其中日本的首架包機已在當地時間周二（28日）晚8時半（香港時間周二晚7時半）左右從羽田機場出發，預計周三（29日）早上可接載200名國民返回日本。

日本外務省稱，武漢有約650名國民希望可以返回日本，政府會陸續派出全日空的包機將他們接返國。首架包機是一架波音767客機，機上載有醫療隊伍及政府人員約10人，亦運送口罩和防服衣等約2萬套裝備，支援當地人及外國僑民。

日本首班包機將會優先接載身在疫情發源地華南海鮮批發市場以及武漢機場周邊的人士回國，政府要求回國人士在家居隔離約兩周。在飛機內檢疫檢查中發現疑似感染的會入院治療，沒有症狀的人也會根據情況，通過電話和電子郵件等追蹤其情況。政府會向乘搭包機的國民，收取單程經濟客位的正常票價，即約8萬日圓（約5700港元）的費用。

法國現約有500至1000名公民在武漢，首架撤僑包機將於周三從巴黎出發，先接走無病徵的國民，回國後再隔離。美國政府的包機則將在中國時間周三早上，從武漢天河國際機場接走駐當地的美國外交人員、其家屬及部分滯留公民，返回加州安大略。南韓將於周四（30日）至周五（31日）安排4架包機，從武漢撤走700多名國民。