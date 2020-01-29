英「半放生」華為　美：無安全可言

美國拉攏盟友封殺中國科技巨企華為遇挫折，英國周二（28日）容許華為有限度參與5G網絡建設，但禁止處理資訊敏感核心部分，並就參與度設置上限。華府對英方感到失望，至於未決定如何處置華為的加拿大，則研究英國的決定。

英國首相約翰遜宣布，華為在國內5G設備開發的參與度設有35%上限，亦不可接觸軍事基地及核設施的網絡及地點。他事後與美國總統特朗普通電話，英方指他強調多國合作在多元市場的重要性，主張打破數間巨企壟斷的現象。惟華府官員在兩人通電前已表明︰「在不可信供應商控制的5G網絡中，沒有安全的選項。」有英國官員指出，排除華為將延遲該國的5G發展，增加消費者成本。

不過，約翰遜此舉除了惹來盟友美國不滿，在國內引發不少質疑。向來與特朗普關係良好的英國脫歐黨黨魁法拉杰批評︰「一個糟糕的決定，這對國家安全是壞事，也侮辱了我們的最緊密盟友，更顯示我國政府收取了中國的利益。」

華為則歡迎英國政府的決定，華為副總裁張建崗說︰「（英國）基於證據的決定，將為未來創造一個更先進、更安全、成本效益更高的基礎建設。它讓英國得以與領先世界的科技接軌，確保了更有競爭力的市場。」他指公司為英國電訊商提供前沿技術逾15年，將繼續協助英國促進經濟增長、保持全球競爭力。

與此同時，與英美同屬國際情報分享組織「五眼聯盟」的加拿大，目前未就是否封殺華為作定奪。加拿大政府周二表示，正研究參考英國有關華為的決定，暫未有定論。加方因為應美國要求，前年12月拘捕華為的太子女孟晚舟，因而陷入華為風波的中央，而國內電訊商早已對政府遲遲未有決定而感到不耐煩。

消息指，加拿大政府內部仍就如何處置華為，有嚴重意見分歧，通訊安全局認為這是一個風險可控技術問題，情報安全局則堅拒任何可能出現的竊密危機，兩個部門未有共識。