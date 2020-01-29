武漢肺炎：韓對華發旅警　謹慎赴港澳

中國武漢肺炎來勢洶洶，鄰國南北韓均嚴陣戒備。南韓外交部周二（28日）對包括港澳地區的中國全境發出二級旅遊安全預警，又修法把新型冠狀病毒肺炎納入甲級傳染病管理；北韓官媒則強調，這場防疫工作關乎國家的生死存亡，呼籲全民積極參與防疫。

南韓外交部向中國全境發出「謹慎前往」的二級旅遊安全預警，對湖北省全境則維持三級紅色預警「建議撤離」。當局呼籲留在中國的南韓公民注意安全，並提醒計劃前往當地旅行的公民慎重考慮。南韓的旅遊預警機制分為藍黃紅黑四級，一級為注意安全、二級為謹慎前往、三級為建議撤離、四級黑色為禁止旅遊。

南韓保健福祉部疾病管理本部周三（29日）表示，衞生部門本月已修訂法律，將此前根據疾病特徵按「群」劃分傳染病的做法，變為依據病情、傳播性、隔離水準、申報時限等按「級」劃分，新型冠狀病毒肺炎納入甲級傳染病；甲級傳染病是指生物恐怖襲擊疾病或死亡率高、聚集發病、需負壓隔離的傳染病。

南韓韓亞航空周三表示，2月1日起暫停仁川至桂林、海口的航線，2月3日起暫停仁川至長沙航線，以防控武漢肺炎疫情。首爾航空前一天停飛仁川至張家界和臨沂航線；濟州航空則周三及周四（30日）起，停飛釜山、務安至張家界。

另一邊廂，北韓官媒《勞動新聞》周三發表文章，指各級黨組織要把武漢肺炎防疫工作，當作關乎國家生死存亡的重大政治問題來對待，並積極支援各級防疫指揮部和衞生防疫機構、治療預防機構、醫學研究機構，對居民展開醫學觀察與診斷、藥物研發等工作，又呼籲全民積極防疫，嚴防新型冠狀病毒流入。