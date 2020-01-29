美中東和平方案　阿拉伯世界反應不一

美國政府公布外界期待已久的中東和平方案，提倡讓巴勒斯坦有條件下立國。美方及其盟友以色列支持方案，阿拉伯世界則反應不一，埃及、約旦及沙特阿拉伯認為方案能推動以巴再展開和談，但伊朗形容這是「實施制裁的計劃」。

對於巴勒斯坦人拒絕接受和平方案，方案策劃人之一的特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納形容他們的行為「愚蠢」，又建議巴人應再花點時間考慮；華府官員認為，巴人反對方案是「預料中事」。聯合國則支持以巴在1967年之前邊界的基礎上，實現和平及安全的願景。

約旦和埃及被視為中東和平的重要推手，前者指方案致力推動在1967年邊界基礎上實現「兩國方案」，但反對以色列吞併約旦河西岸的土地；埃及促請雙方仔細研究方案，並認為它透過讓巴勒斯坦建立獨立及主權國，恢復巴人的合法權力。美國盟友沙特則感謝特朗普政府，在恢復以巴對話所作的努力及鼓勵。

不過，與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯有聯繫的伊朗反對和平方案，形容這是「實施制裁的計劃」，官員表示這是以色列與美國的協議，巴人根本不在議程上。