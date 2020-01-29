武漢肺炎︰掃口罩自保　網購量急升近44倍

武漢肺炎疫情持續惡化，各地出現「掃口罩」的現象。其中，南韓網購口罩銷量急增43.8倍。然而，大型免稅百貨公司在新春旺季的銷情受疫情打擊，民眾因擔心出門增加染病風險，導致商場人流冷清。

網購平台G-Market周二（28日）公布數據，顯示過去一周的口罩銷量，比對上一周急增4380%，洗手液銷量亦增加7004%，幾近斷貨。加上國內門店的口罩被華客搶購一空，南韓民眾憂慮日增；不少人更擔心春假結束後，中國留學生將大批返韓，造成防疫大亂，國內浮現禁止10萬名中國人入境的呼聲。

疫情陰霾下，民眾出門意欲大跌，平日人頭湧湧的百貨公司竟門可羅雀。樂天百貨為防疫情擴散，已撤走所有試食櫃枱，又要求員工每天測量一次體溫，以及必須戴口罩；新羅免稅店及現代百貨商店成立緊急應對小組，並計劃要求近期曾到訪中國的員工休假。

由於冬季是霧霾高峰期，口罩銷量原本就是平時的5倍至8倍，加上武漢肺炎爆發，南韓便利店的口罩早已供不應求。另外，新加坡也出現民眾每日大排長龍、一罩難求的狀況，有民眾把狼狽境況，歸於政府未能好好分配資源。