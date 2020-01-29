餐廳奪米芝蓮三星　日本名廚首獲殊榮

無數饕客引頸以待的《米芝蓮指南法國2020》，周一（27日）發布評選結果，當地本年共有628間米芝蓮星級餐廳上榜，包括63間新進餐廳。日本名廚小林圭經營的巴黎餐廳「Kei」成功在眾多星級餐廳中突圍而出，獲最高「三星」評價，是首位日本人獲此殊榮。

42歲的小林圭以家鄉的傳統食材為基礎，結合西餐的烹調技巧，煮出獨創料理。米芝蓮稱讚小林圭的創作力，又以他用爽脆蔬菜、煙熏三文魚、芝麻菜慕斯及檸檬乳液製成的菜式為例，形容他是「真正味道大師」，能讓客人獲非凡美食體驗。

長野縣諏訪市出身的小林圭在出生地及東京學習烹調法國菜，1999年前往法國習藝。他曾在法國殿堂級名廚杜卡斯（Alain Ducasse）旗下的巴黎三星餐廳任職，2011年開設Kei，翌年即獲一星，至2017年更獲二星殊榮。

除小林圭外，另有日本人摘下二星，分別是田中一行及岡崎泰也，他們分別在法國東北及巴黎經營餐廳及壽司店。

米芝蓮三星餐廳（只列部分）：

·Christopher Contanceau（拉羅謝勒）

·L'Oustau de Baumaniere（巴奧斯鎮）

二星餐廳

·PY-R（圖盧茲）

·Racine（蘭斯市）

·Sarkara （庫爾舍瓦勒）