歐洲議會最後表決通過　英國正式脫歐在望

歐洲議會周三（29日）以621票對49票通過脫歐協議草案，英國47年歐盟成員國的地位告終，意味英國脫歐過了最後一關，周五（31日）如期脫歐在望。

是次表決僅為象徵性，因為草案上周已獲議會關鍵委員會簽署通過。議事廳少了唇槍，取而代之的是溫馨之言。歐盟委員會主席萊恩說：「我們永遠愛你（英國），你永不會遠離。」一些議員聞言感動淚下。歐洲議會的英國脫歐談判代表伏思達則稱：「這不是道別，只是說再見。」

歐洲議會73個屬於英國的議席隨表決取消，身為歐洲議會議員之一的脫歐推手、英國脫歐黨黨魁法拉杰，興奮地揮舞英國國旗說：「就是這樣，一切已完結。」

英國在周五脫歐後，將進入為期11個月的過渡期，至今年12月31日結束。在此期間，英國仍受歐盟的經濟安排約束，但再不能歐盟的政策上置喙，同時雙方亦會就全面貿易協議展開談判。外界有意見認為，這個時間表比較進取，因為這類談判可以拖延幾年。就此，法國總統馬克龍表示，將不會屈服於壓力，協議將會以歐盟的利益為依歸。