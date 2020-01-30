武漢肺炎︰英韓原定今包機撤僑　傳未獲中方許可需取消

武漢肺炎疫情嚴峻，美國及日本均已先後派包機撤僑。南韓及英國日前亦先後宣布會派出包機，預定於周四（30日）由「封城」的武漢撤僑。然而，英韓兩國均有消息指，周四撤僑包機起飛的行程已取消。消息指，英國當局尚未獲中國當局的許可；而南韓亦正與中方協商。

英國《獨立報》報道，由於中國尚未向英國當局批出許可，故撤僑包機未能如期於周四起飛。英國外交部亦確認，滯留武漢的數百名英國公民，需待當局取得撤離的正式許可，方能起行。雖然美日包機已成功返國，但英國外交部指出︰「有多個國家的飛機同樣未能如期起飛。」英方表示會繼續與中方緊密協商。

南韓駐武漢總領事館於當地時間周四淩晨1時通知當地韓僑，宣布取消原定於當日下午3時和5時的包機行程，該國公民無需於上午10時45分前往武漢機場集合。外交部有關人士透露，外交部正在同中方進行協商，爭取滯華公民盡快回國。

除美日英韓及澳洲外，歐盟周三（29日）亦計劃撤離滯留武漢的約600名歐盟成員國公民。歐盟危機控制專員雷納希克（Janez Lenarcic）又指，歐開已向中方提出，可提供經濟及醫療團隊協助。