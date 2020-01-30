武漢肺炎：患者確診6日始公布　衞生部拒公開行蹤

武漢肺炎「殺入」中東，阿聯酋周三（29日）確認一個來自武漢的4人家庭染病。阿聯酋衞生部周四（30日）公開更多詳情，指全部患者目前情況穩定，正追蹤該家庭入境後接觸過的人士，但拒絕透露他們乘搭的航空公司及抵境機場等資訊。

阿聯酋衞生部助理副部長蘭德（Hussein al-Rand）表示，染病的家庭成員包括一名老婦、其女兒、女婿及9歲外孫女，他們於本月16日入境。老婦最先發病，上周四（23日）開始感不適並求醫，經診斷後證實感染武漢肺炎，其餘3名家庭成員亦先後確診，阿聯酋延至6日後、即周三（29日）晚才公布病例。

蘭德拒絕透露該家庭乘搭的航班訊息、入境的機場、在哪個城市逗留、現時在哪接受治療、追蹤密切接觸者的人數等資訊，僅重申阿聯酋無健康風險，官員已按建議採取所有必要的預防措施。

阿布扎比及杜拜的機場於上周四起，對中國抵境航班的旅客及機組人員進行檢疫，在北京、廣州、上海及香港有航點的阿聯酋航空表示，公司向所有往返中國航班的機組人員提供口罩及手部消毒劑，所有接待客人的員工若有病徵，於航班上需要戴口罩。