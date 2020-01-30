武漢肺炎：華漢心臟病發亡　途人怕染病見死不救

中國爆發武漢肺炎疫情，澳洲、法國等地開始出現歧視亞裔及華人的情況，擔憂他們散播新型冠狀病毒。澳洲悉尼一名中國籍男子周二（28日）於唐人街心臟病發，路人因害怕他是武漢肺炎患者而沒有伸出援手，該男子最終死亡。

報道指，60歲的男死者周二晚上於唐人街一間餐廳外，因心臟病發倒地，途人因憂慮他有武漢肺炎而不肯為他施心肺復甦法。救護人員到場後，證實男子當場死亡。此外，位於悉尼的新南威爾士大學日前有一名中國留學生染病，她確診前曾自行於大學宿舍隔離，該校有學生憂慮校園會受污染，表示不願回校上課，要求校方延遲開學或網上授課，有學生甚至稱寧願停學一個學期。

在法國的亞裔人亦投訴自己受歧視，聲稱行街或乘車時不時遇到當地人注視他們及竊竊私語，指他們會傳染武漢肺炎，認為他們應回家；部分人咳嗽時更會被問「危不危險」。當地有華人在Twitter宣洩不滿，加上「#我不是病毒」的標籤，並指明白所有人都怕病毒，但不應有偏見。

法國報章《皮卡德信使報》日前則刊登標題「黃色警示」、「黃色危險」配上中國婦女戴口罩的相片，惹來種族歧視爭議。報章其後道歉，聲稱無意以最惡劣的亞洲刻板印象歧視亞裔。