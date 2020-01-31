世衞宣布　將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件

世界衞生組織周四（30日）宣布，將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件。

武漢肺炎在兩岸四地已合計有超過8000宗病例，而170宗死亡個案都是出現在中國內地，但全球已經陸續出現病例。世衞緊急顧問委員會上周兩次開會後，決定暫時不把武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，惹來質疑。至周四第3次開會後，世衞終於宣布將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件。

世衞總幹事譚塞德周四在記者會上指出，中國以外的18個國家出現近百宗武漢肺炎病例，亦發生人傳人個案；縱使在中國以外未有死亡個案，病例亦較少，但現時必須要採取行動阻止疫情擴散。

譚德塞指，未可設想疫情一旦傳播到一些衞生系統較弱的國家會造成何等破壞，是故現時要採取行動去協助這些國家，世衞將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件的主因亦在於此。他又澄清，作出此等宣布並非對中國投下不信任票，反之世衞對中國控制疫情的能力仍有信心。譚德塞說，會不斷跟各國和國際的公共衞生機構合作，盡快控制疫情。

譚德塞續稱，沒有理由採取不必要地干預國際交通及貿易的措施，他呼籲各國要採取相關措施時要基於證據以及一視同仁。世衞已預備好為任何考慮採取相關措施的國家提供建議。

譚德塞提出，必須加快研發武漢肺炎的疫苗、治療及診斷方法，亦要打擊謠言和錯誤資訊的散播，以及檢討檢驗、隔離和照料病例的方案，阻止疫情散播；各地亦要向世衞及世界分享相關資料、知識以及經驗。只有各國通力合作，才能戰勝今次的疫情。

在記者會舉行之前，世衞已宣布將引致俗稱武漢肺炎的病毒暫時定名為「2019-nCoV」，而病名則暫定為「2019-nCoV急性呼吸道疾病（2019-nCoV acute respiratory disease）」。病毒正式名稱仍有得國際病毒分類委員會確定。

國際公共衞生緊急事件（Public Health Emergencies of International Concern）是WHO的的一項正式聲明，若一項特殊事件，被定性為透過國際性疾病傳播，對其他國家構成公共衛生風險，出現嚴重、突發、異常或意外情況時，各國需要制定協調一致的反應，立即採取國際行動。它亦相當於一個國際求救信號，通常可藉此招來更多經費和努力，以遏止疫情爆發，以及加速研究可能的療法和治療疫苗。