正式脫歐︰英歐作別　約翰遜揚言破曉時代

今日（31日）是英國脫歐的大日子，英國當地時間晚上11時（香港時間明早7時）將正式離開歐盟。自2016年就是脫歐派旗手的首相約翰遜，屆時將在電視發表講話，形容英歐的分道揚鑣是「新時代的破曉時刻」。不過，脫歐之日實際上是象徵性居多，因為英國仍需在將近一年的過渡期中，繼續進行與歐盟的貿易磋商。

在正式脫歐的數小時前，比利時歐洲理事會外的英國國旗，將於當地時間晚上7時（香港時間凌晨2時）降下移走。雖然作別，歐洲議會計劃將該幅旗幟安放於鄰近的歐洲歷史博物館中，以作紀念。而在海峽彼岸，約翰遜則將重回3年前的脫歐票倉新特蘭舉行內閣會議；並於脫歐前1小時，向公眾發放預錄的講話片段。

約翰遜將稱︰「這是破曉時刻，拉開了下一階段的帷幕。這是破曉的時代︰從今起，我們與我們家人的命運和機會，都不再因為我們在國家的不同部分成長而受影響。這是我們開始團結並更上層樓的時刻。」雖然首相府無意大肆慶功，僅計劃升起國旗、並進行不公開的亮燈儀式；但約翰遜的講話內容仍處處流露慶祝勝利的意味。

英國隨即將進入為期11個月的過渡期，期間除成員國身份取消外，英歐關係暫不變，雙方亦展開貿易談判。《泰晤士報》周五報道，約翰遜有意採納歐盟首席談判代表巴尼耶早前的提案，計劃與歐洲達成類似歐洲與加拿大的貿易協議。在歐加貿協中，雙方進出口貨物近乎零關稅，但需接受邊檢；惟服務業則不被包含在內。

歐盟委員會主席萊恩、歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾及歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）周四（30日）聯合撰文，指歐盟將「以盟友、夥伴和朋友的身份，努力為英歐未來尋找新的路向」。至此，歐洲自二戰以後、70年來試圖聯合各國的努力遭逢重大挫折，而英國47年來起伏不已的歐盟成員身份，終正式告一段落。