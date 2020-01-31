武漢肺炎：英包機起飛　葡萄牙撤350人

中國政府因應武漢肺炎疫情，宣布疫區湖北省武漢市「封城」。多國陸續派包機撤僑，英國政府包機延遲約24小時後，周五（31日）早上終獲中方批准，接載83名英國公民及27名外國公民離開。

英國政府包機原定周四（30日）早上離開武漢，但因未獲中國政府批准而延遲。英國駐中國大使館表示，包機已於當地時間周五早上9時45分起飛，預計當晚在牛津郡的皇家空軍基地降落。機上人員會送到默西賽德郡威勒爾的醫院隔離觀察14日，若期間出現病徵，將轉到國家衞生事務局職員宿舍隔離。此前有報道指，機上另有50名歐盟成員國公民，包機會先在英國停留，再飛往西班牙。

據悉，包機乘客登機前簽署協議，承諾回國後接受隔離14日，若出現發燒、呼吸困難等武漢肺炎病徵則不准登機。包機有軍醫隨行戒備，並安排機艙的特定位置作為隔離區，以防乘客途中發病。

葡萄牙政府周四亦派出一架空中巴士A380客機，到武漢撤走約350名歐盟成員國公民。包機從葡萄牙起飛，之後在法國巴黎停留接載醫療人員，再到越南河內，周五才飛往中國。