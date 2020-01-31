報道揭穿Ig大象合照內情　哈利怒告報章遭駁回

哈利貼出的左上圖，裁走了原圖（右上）中大象腳上的綑繩（紅箭嘴示）。

與英媒關係欠佳的英國哈利王子，又再惹風波。事緣《星期日郵報》去年報道，指哈利在社交網分享的野生大象合照，隱去了大象被綁的畫面。哈利其後向獨立媒體標準組織（IPSO）提告，指控報章不準確，結果在周四（30日）遭駁回。

哈利去年在Instagram（Ig）分享與野生大象的合照後，《星期日郵報》隨後以「被麻醉及套繩……哈利的動物照沒有告訴你的事」為題，刊登王室公布的未經剪裁版照片，指哈利的貼文沒有透露照片背後的事實全貌。

哈利其後向IPSO提告，指報道暗指他誤導公眾、自塑出色野生動物攝影師的形象，認為報道不實、違反「編輯工作守則」條款。他解釋指，上傳照片旨在提升保育意識，裁剪照片只是為了符合Ig的上傳格式，又強調王室在2016年早已刊登出原圖。

IPSO裁決則指，該張照片的確未能顯示有關動物有否被麻醉及拴繩，而該張大象照片的裁剪方式亦非必要；而哈利的貼文亦未有提及該批照片的未經編輯版本，早在2016年已曾被發布。故IPSO認為，《星期日郵報》的報道指哈利「未有披露照片內情」，不涉及明顯誤導。