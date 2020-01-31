武漢肺炎：李顯龍籲無病毋須戴口罩

武漢疫情持續擴散，各地出現民眾搶購口罩的情況，新加坡政府日前宣布向國內每戶家庭派口罩。總理李顯龍周五（31日）強調，該國的口罩存貨足夠，但呼籲民眾沒有生病就不要戴口罩，又指武漢肺炎疫情仍未在當地社區傳開。

李顯龍當天視察國家傳染病中心表示，新加坡的防疫工作從某程度而言是反應過度：「我們有足夠的口罩存貨，但若每個人不論是否生病，每天出門都戴口罩，那麼我們就不會有足夠的口罩。」他指新加坡有600萬人，若每人每天都用3至4個口罩，將造成口罩短缺。

李顯龍又引述醫生指，戴口罩不但沒有幫助，更可能有反效果，因為民眾可能認為自己安全，當口罩骯髒就用手觸碰，結果可能會被傳染。他承認疫情令人震驚，但不認為是出乎意料，又稱新加坡及時隔離和治療患者工作做得不錯。

在另一亞洲國家南韓，當地民眾對口罩及消毒液等防護用品的需求大增，部分超市和便利店實施限購政策，每位顧客限買10個甚至2個口罩；有便利店的消毒液因庫存不足而停止供貨，與正常15天存貨量相比，口罩和消毒液只能賣7天。

日本的口罩亦被搶購一空，當地衞生用品生產商Unicharm在日本確診首宗病例後，接到的口罩訂單比平日急增10倍，公司國內數間工廠平日24小時加班增產，過去的周末亦有部分工廠運作。