新聞Q＆A：6疫情列緊急事件　世衞僅有權建議防疫

世界衞生組織周四（30日）宣布列武漢肺炎為「國際公共衞生緊急事件」，外界關注世衞此決定的意義，以及如何影響抗疫工作。

問：甚麼是國際公共衞生緊急事件？

答：世衞於2005年按《國際衞生條例》設立了國際公共衞生緊急事件機制，用以辨識疫情的嚴重程度：設立此機制的原因之一，是2002年至2003年爆發的沙士疫情。疫情要符合被定性為國際公共衞生緊急事件，需符合以下條件：因疾病於國際傳播，而對其他國家構成公共衛生風險；或有需要國際協調處理。

問：世衞此前有列過其他疫情為國際公共衞生緊急事件嗎？

答：過去15年，世衞曾把5大疫情列為國際公共衞生緊急事件，包括2009年的豬流感、2014年及2019年的西非伊波拉疫情、2014年脊髓灰質炎疫情、2016年的巴西寨卡病毒；今次的武漢肺炎則屬第6次。

問：武漢肺炎疫情成為國際公共衞生緊急事件後，如何影響防疫工作？

答：透過定性疫情為國際公共衞生緊急事件，世衞總幹事有權就全球遏止疫情擴散作出建議，包括旅遊、疫情監控、增加國際社會抗疫資源及預算等，《國際衞生條例》締約國有法律義務作迅速反應。

國際關注突發公共衛生事件一般都是象徵意義，對公眾的影響不大；至於政府，由於世衞總幹事只會提供建議，只於實際的防疫措施仍需待各國政府自行決定。