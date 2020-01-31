正式脫歐︰英國前路時序表

周五（31日）是英國脫歐之日，英國當地時間晚上11時（香港時間明早7時）將正式離開歐盟，預計未來面對的挑戰重重，免不了要再與歐盟拉鋸，以下為相關的預測時序表。

2020年1月31日：英國晚上11時正式脫離歐盟，雙方進入過渡期，將致力就達成脫歐後的關係條款，歐盟規則在此前將繼續適用於英國。

2月：英國將可自由與任何國家達成貿易協定，預計日本和美國將是首要目標。

2月底/3月初：歐盟將在與英國開始貿易談判前敲定一項談判授權，以闡明歐盟的「底線」。

3月：英國和歐盟之間的正式貿易談判有望開始，40名內閣官員組成的「歐洲特別工作組」將代表英國談判，預計約翰遜團隊的脫歐談判代表弗羅斯特，將與歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶直接談判。

4月/5月：英國將加緊與歐盟及他國的貿易談判，若屆時仍未能敲定一項全面協議，布魯塞爾方面可能會要求延長本於12月31日結束的過渡期。

6月/7月：延長過渡期的決定必須在7月1日前得到雙方同意，預計英國首相約翰遜將堅拒延長，並會在無論是否達成全面協議的情況下，為結束過渡做好準備。

7月至11月：如果延長過渡期遭否決，英國和歐盟將在下半年動作頻仍以達成最多的協議。若英國屆時與日本和美國達成的協議初具規模，或會藉此向歐盟施壓。

9月/10月：唐寧街或會在今年秋天前與日本簽署貿易協議，可能是英國脫歐後的首個貿易協定。

11月3日：正值美國總統大選之際，英美貿易協定可能在11月前達成並敲定，以免影響特朗普的連任競選。

12月：英國和歐盟可能於過渡期結束前達成全面協議，或只達成部分協議。英方認為如沒達成延長協議，雙方將不顧一切地分道揚鑣。

12月31日：英國脫歐過渡期結束，歐盟規則和條例將不再適用於英國。

2021年1月1日：歐盟公民自由進出結束，英國採用新的脫歐後移民體系，採用澳洲式計分制度，預計將對來自世界各地的移民一視同仁，不再優待歐洲移民。