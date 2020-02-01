武漢肺炎：澳航停飛悉尼往返北京上海航班

澳洲航空宣布暫時停飛來往悉尼至北京及上海的航班。（Getty Images圖片）

中國的武漢肺炎疫情日趨嚴重，多間航空公司調整往返中國內地的航班。澳洲航空周六（2月1日）宣布，2月9日起停飛來往悉尼至北京及上海的直航航班，直至3月29日；澳洲往返香港的航班則不受影響。

澳洲航空表示，由於美國及新加坡周五（1月31日）加強限制曾到過中國內地的人士入境，增加公司安排機組人員執飛來往內地航班的後勤工作難度，所以決定暫時停飛悉尼往返北京及上海的直航航班，並指停飛日期或視乎顧客需求而推前。新西蘭航空同日亦宣布，會於本月9日至下月29日停飛奧克蘭來往上海的航班。

在美國，美國航空、達美航空及聯合航空宣布，由於需求大減及華府呼籲國民不要前往中國，因此暫停往返美國及中國內地航班，惟香港航班不受影響。美航表示，1月31日至3月27日期間，暫停北京及上海的航線；達美則延至2月6日才暫停北京及上海的航線，以確保身在內地的旅客得以離開，有效期至4月30日。聯合航空表示，只暫停北京、上海及成都的航線，但香港航線繼續營運。

另一邊廂，伊朗國營傳媒報道，伊朗暫停所有往返中國的航班，但未有透露更多詳情，僅表示當地未有出現武漢肺炎確診病例。