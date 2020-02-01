新聞Q＆A︰未來一年英國前路挑戰

英國和歐盟接續的談判仍充滿變數。

經過年半的脫歐談判，英國於當地周五（31日）晚上11時（香港時間周六早上7時）脫離歐盟，展開為期11個月的過渡期，但未來雙方接續的談判仍充滿變數。

問︰踏入脫歐一刻有何轉變？

答︰實際上轉變不大。英國踏入周五晚11時01分，繼續仍須遵守所有歐盟法律，未來數月仍要支付歐盟預算，期間歐盟法律有任何變動亦要跟從，因此改變象徵上大過實質。英國不會派具作用的代表到歐盟機構，亦不會出席歐盟領袖會議，因此英國在歐盟失去話語權。

問︰有甚麼不會改變？

答︰與民生相關的事。商店企業會照常營運，作為客戶不會受影響。歐盟公民可繼續於英國居住，住在歐盟國家的英國人亦不會被趕走。英國人於脫歐過渡期前往其他歐洲國家不會受影響，歐盟公民仍可在英國自由進出。

問︰下一步如何？

答︰第一階段完結，第二階展開，預計第二階段會比首階段更嚴峻。過渡期於本年12月31日結束，英國要與歐盟於僅11個月內討論未來關係。正式談判將於3月3日展開，雙方會討論各議題的主次，並提出底線。根據過往經驗，英國作出的讓步會比歐盟多。

問︰雙方貿易協議需時多久談判？

答︰約翰遜有信心於未來11月談妥，但歐盟和貿易專家認為問題複雜，表示質疑。若雙方談不攏，便會出現硬脫歐。雙方會根據世界貿易組織的規矩，部分貨品需要徵收關稅，這對英國經濟的影響大於歐盟。未能達成協議除嚴重打擊雙方經濟，亦可能影響世界其他地方。約翰遜有可能要求延長談判期，但勢會遭其領導的保守黨會以違反承諾為由反對。

問︰脫歐令英國國內關係繃緊，未來蘇格蘭和北愛爾蘭的路如何走？

答︰蘇格蘭投票留歐，卻要跟從英國脫歐，不少蘇格蘭人對英國領導層感憤怒。脫歐會加速蘇格蘭獨立的議程，包括蘇格蘭議會剛通過重推二次獨立公投。而預料英國脫歐亦會加速北愛爾蘭和愛爾蘭統一的談判進程。