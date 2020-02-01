斥脫歐加速蘇格蘭獨立　施雅晴謀再公投

英國終於脫歐，但蘇格蘭民眾的反對情緒高漲，蘇格蘭首席部長施雅晴同日指，英國脫歐為蘇格蘭獨立鋪平道路，呼籲民眾考慮是否重返歐盟。

施雅晴表示：「蘇格蘭人在2014年投票留下為其中一員的英國，已不再存在。這不可接受，蘇格蘭需要思考是否選取能重投歐盟家庭的路。」施雅晴稱，會在未來數月完成一系列準備獨立公投的文件，尋求政客支持，令蘇格蘭議會有決定是否及何時再辦獨立公投的權力。她也會請選舉委員會研究，能否再次使用2014年的獨立公投題目「蘇格蘭是否應該成為獨立國家」。

在2014年的獨立公投中，有55%選民反對蘇格蘭獨立，支持獨立的只有45%。但於2016年的英國脫歐公投中，有62%蘇格蘭選民反對脫歐。本周的最新民調顯示，有51%蘇格蘭選民支持蘇格蘭獨立，反對的是49%。不過，大部分蘇格蘭選民不支持施雅晴今年再公投的主張。

除了蘇格蘭，脫歐引發北愛爾蘭問題亦不易解決。有分析指，脫歐令北愛和愛爾蘭成功統一的可能性減少，雖然北愛爾蘭民主聯盟黨支持英國脫歐，但有指他們擔心脫歐後在愛爾蘭海設立實際關卡，會令北愛在英國的地位減弱。有人認為，若英國脫歐是一場噩夢，北愛和愛爾蘭統一前的矛盾應該更難解決。