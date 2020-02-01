感英國脫歐加劇排外　政府籲移民「回家」

英國周五（1月31日）正式脫歐，有身在英國的羅馬尼亞移民表示，覺得英國在脫歐時期的排外情況加劇，他們飽受歧視。羅馬尼亞政府稱將推出一個計劃，鼓勵海外國民回國工作，希望所有國民「回家」。

據指，英國脫歐議題令很多人將經濟轉差、缺乏發展機會等問題，歸咎於移民，特別是羅馬尼亞人及保加利亞人身上。羅馬尼亞人是英國國內第二多人的非公民群體，而羅馬尼亞亦是歐盟成員中人口流失第五快的國家。對不少羅馬尼亞人來說，移居英國是人生一大投資，他們為脫貧及遠離貪污而離國，但英國的排外情緒令他們思考是否要回國。

來自羅馬尼亞的麥倫加（Elena M'lenga）曾因孕期不適及長期病患在英國醫院求醫，有護士以為她是妓女，令她患上抑鬱症。學生安德烈（Predi Andrei）則指，英國人常覺得羅馬尼亞人是盜賊及壞人。他表示，曾在求職時被歧視，每次面試時表明自己是羅馬尼亞人，對方就會叫他回家等消息，並沒聘用他。

羅馬尼亞勞工部長布達伊（Marius-Constantin Budai）指，羅馬尼亞有成千上萬的求職機會，待海外國民回來工作。然而，麥倫加及安德烈指不知道羅馬尼亞政府有鼓勵海外國民回國的計劃。安德烈直指：「移民一定不會因祖國經濟好轉而回國，因為根本沒這種事。他們只會因覺得英國脫歐是錯誤，及擔心自己被英國遣返，才決定回國。」