巴黎直擊︰英國脫歐惹疑慮　民眾憂打擊投資及生意

英國終在周五（1月31日）脫歐，一海之隔的法國民眾大多對此感到惋惜。記者在脫歐前夕走訪巴黎街頭，受訪民眾雖然不太擔心脫歐會帶來即時的重大變化，但仍憂慮對教育、就業及經濟等有深遠影響。

任職市政府文員的邦納度太太認為，英國脫歐對法國和歐洲的經濟都有負面影響，對歐盟並非好事；又認為英國人將減少在法國投資。她稱︰「那些住在英國的法國年青人，無論是學習、工作實習或定居都會受到牽連，整體而言對大家都沒好處。」

而退休的歐洲跨國企業高層查里爾指，英國脫歐非常可惜；又指邊境、商業等眾多複雜問題仍有待英歐討論，認為實際上英國人比法國人更擔心。他明言︰「英國人自己決定要離開，我們只能接受現實。」又期待英法在經濟和文化上，仍有多方面接觸。

居於法國南部的安納克太太經營民宿，她憂慮英國脫歐會影響生意。她表示英國人向來喜歡到法國南部遊覽，也有不少人在當地購置鄉村房屋，以享受退休生活或度假；如今英國脫歐，遊客或會大減。安納克又擔心，由倫敦來往地中海城市的廉航機票可能會加價，令其生意雪上加霜。