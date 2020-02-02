約翰遜得罪傳媒演講無人播　民眾脫歐日趕搭歐洲之星

英國首相約翰遜為英國脫歐發表錄影演說，可惜卻因拒讓傳媒在場拍攝而得罪多間傳媒。包括美聯社等多間主要新聞機構紛紛「拆台」，拒絕在周六（2月1日）播放這段由政府提供的錄影片段，有媒體批評政府剔除傳媒，限制新聞自由。

約翰遜在脫歐前一日於唐寧街10號的官邸錄制該片段，惟其新聞團隊打破常規，僅將片段上傳至Facebook及以電郵發送給各大媒體。英國廣播公司（BBC）、英國獨立電視新聞（ITN）、法新社等都拒絕播放或使用該片段，英國天空新聞台等亦只播放短片。

此外，「最後一列」歐洲之星列車在英國脫歐前3小時，即周五（1月31日）晚8時15分由法國巴黎北站出發，開往英國倫敦聖潘克拉斯國際車站。部分英國人選擇登上該列車從巴黎返英，享受身為歐盟公民的最後一次歐洲之旅。

其中，不少英國乘客都臉露愁緒，有學生大嘆感覺正失去身體一部分，亦有人憂慮以後只能享受持非歐盟護照待遇。有男士表示，為曾經生而是歐洲人感幸運。有法國乘客對英國執意脫歐感不解及悲觀，為英國人未來只能「靠自己」而致上祝福。