武漢肺炎：德雜誌稱病毒中國製造　華大使館斥歧視

武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，德國雜誌《明鏡周刊》在最新一期封面中，以「新型冠狀病毒─中國製造─當全球化帶來死亡危險」為題，被指種族歧視。中國駐德國大使館上周六（1日）批評《明鏡周刊》製造恐慌、相互指摘，並對毫無益處的種族歧視表示鄙視。

《明鏡周刊》上周六出版的最新一期內容，封面是一個頭戴防毒面具，身穿紅色防護服，手中拿着一部紅色iPhone的疑似亞洲男士。標題中的「中國製造」特別放大，並以黃色字體呈現。雜誌發表後，立即惹來很多德國民眾以及華僑強烈不滿。有網民質疑該雜誌「用這個話題帶起恐慌」，又認為媒體只要「負責報道客觀事實，讓觀眾去得出自己的結論」，更有人嘲諷，「才2月初，你們就成功的推出了年度最爛封面」。

中國駐德國大使館上周六在官網及官方Twitter發聲明指，中方正全力防控新型冠狀病毒肺炎，又感謝包括德國在內的國際社會對中方抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情給予的支持和幫助。聲明批評，製造恐慌、相互指責、甚至種族歧視毫無益處，又指全球性挑戰需要全球共同應對。希望德國有關媒體也與各方一起共同承擔起責任。