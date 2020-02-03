武漢肺炎：第2架撤僑包機回國　36人現疑似病徵

武漢肺炎疫情蔓延，歐洲多國均派出專機到武漢撤僑，其中法國派出的第2架撤僑專機，於周日（2日）接載近200多名包括法國人在內的30個國家僑民，返抵法國南部伊斯特爾空軍基地，其中36人出現疑似感染武漢肺炎徵狀，已隔離檢疫。

該架由萄萄牙航空Hi Fly航空公司執飛的A380空中巴士撤僑飛機，載有254人，其中64人為法國人，其餘分別是比利時、丹麥、荷蘭、捷克、瑞典，以及一些非洲國家。法國衞生部長比贊表示，機上36人有疑似武漢肺炎徵狀，其中16人已安排返回本國，另外20人仍留在法國等候檢驗結果。

隨撤僑飛機回國的法國人已分別被送到南部普羅旺斯省卡里勒魯埃一個度假區，以及省內一間位於郊區的消防訓練學校，與早前撤僑返國的180多人一起隔離。同機的60名非歐盟成員國國民，包括墨西哥、巴西、盧旺達及格魯吉亞的國民，亦會在法國隔離14日檢疫。

比贊表示，他們是應透過七大工業國集團（G7）及歐盟轉達的國際社會要求，將法國以外其他國家僑民帶回歐洲。外交部長勒德里昂指，法國樂意與其他國家合作及交換肺炎情報，並指在中國的所有法國外交人員仍未撤離，但指萬一出現嚴重可疑個案，將派醫療專機協助撤走他們。法國於上周六（1曰）派出首架飛機到武漢撤走179人，當中主要是法國人及他們的家眷。

意大利周日表示，將派出軍機到武漢撤走67名國民，預計周一（3日）早上返抵羅馬附近一個空軍機場。