4年來首次超越俄羅斯　沙特成中國第一大原油供應國

中國海關總署上周五（1月31日）公布數據顯示，中國去年從沙特阿拉伯進口石油8332萬噸，較前年增長47%。這是2016年以來，沙特首次超越俄羅斯，成為中國第一大原油供應國。中國去年從巴西進口4016萬噸原油，同比增加27%，巴西成為中國第五大原油供應國。

數據顯示，俄羅斯去年對中國出口原油未能保持雙位數增長的強勢，全年出口為7766萬噸，同比增長8.6%，屈居於沙特之後。業界表示，去年中國進口沙特原油激增，主要因為恒力石化和浙江石化兩大煉油化工項目落成投產。兩個項目均有沙特石油公司參與投資，鎖定供油份額，分別累計獲批進口原油配額1680萬噸和750萬噸，預料未來的原油進口量還會繼續增加。

反觀中國去年進口伊朗和美國原油量的大幅下降，主要是美國對伊朗原油出口實施制裁，加上中美爆發貿易戰，中國對進口美國原油加徵額外關稅。但今年中國進口美國原油量可能大幅增長，因兩國本年1月簽訂首階段經貿協議，中國承諾未來兩年向美國購買至少524億美元（約4087億港元）的能源產品。