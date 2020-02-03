尤加利種植場遭擅自剷平　樹熊失棲息地數十死傷

澳洲東南部山焚燒多月，仍未完全救熄，山火造成的破壞殃及不少野外動物，其中澳洲特有的樹熊更是死傷無數。在山火重災區之一維多利亞省，當地一個尤加利樹種植場雖沒遭火劫，但卻因為有人擅自剷平樹林，令靠吃尤加利樹為生的樹熊失去居所及食糧，至少數十隻受傷或死去。

維省西南部波特蘭小城的63歲居民奧克利（Helen Oakley），近日接連在一個被人斬去不少樹木的藍桉尤加利樹種植場，發現數十隻受傷或死去的樹熊。她指，上周三（1月29日）至今，共發現至少10隻樹熊屍體，有些已經腐爛，相信已死去多日。另外有約80隻樹熊被困在種植場，爬上所餘無幾且枝葉稀疏的尤加利樹上棲息。

奧克利拍下部分樹熊遺體照片，指牠們可能是活活餓死，又或是被推土機殺害；又指死去的樹熊躺在草地上，有樹熊媽媽，甚至還有樹熊寶寶。奧克利在片中邊落淚邊說：「澳洲應該對此感到羞愧！我們需要協助。」她發現樹熊的慘況後立即通知當局，有關部門指事件涉及有人擅自剷平種植場，他們至今已人道毀滅25隻重傷樹熊，並會全力追查是甚麼人所為。

澳洲林業產品協會（AFPA）主席漢普頓（Ross Hampton）譴責做出這行為的同業，形容猶如樹熊大屠殺。代表波特蘭的國會議員梅迪克（Andy Meddick）指政府必須介入，他會盡全力要求當局貫徹執行一條於前年1月通過的法例，該法例要求企業訂立保護樹熊的管理計劃，以及通報樹熊活動異常及死亡個案。據估計，澳洲連月來已有約8000隻樹熊在山火中死亡。