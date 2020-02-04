7275年歷史　水井木結構或為最古老木製品

捷克西北部山區早前出土一個方形木製結構，考古學家以樹輪年代法及放射性碳定年法鑑證後，證實它已有7275年歷史。他們相信該木結構是水井的一部分，可能是已知最古老的木製結構品。

前年政府打算在西北部奧斯特羅夫山區開闢公路時，發現該個木製結構。考古學家將它掘出來時，結構滿布泥土。木製結構上半部分80厘米見方，下面4角分別為一支約140厘米高橡木製支柱，各支柱間有一塊平板木材連接。結構下方則是一個延伸到地下，可接觸到地下水的軸。木材上，仍保存一些以經打磨石製工具留下的痕迹。

參與研究的奧洛穆茨考古中心考古學家佩斯卡（Jaroslav Peska）表示，他們以樹輪年代法及放射性碳定年法，來鑑證木結構的木材年份，發現各部分木材年份雖各有出入，但大致都是約為7200多年前，其中2枝支柱更可能曾經用於其他木結構上。

團隊指出，雖然在歐洲其他地方曾出土逾40個年期相若的類似水井木製結構，惟那些均非以樹輪年代法鑑證，未必準確反映其真實年份，故此是次出土的，相信可視為現時已知的最古老木製結構。此外，這個木結構亦反映新石器時代人類的工藝，已相當成熟。