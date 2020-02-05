武漢肺炎：世衞專家稱戴口罩還須清潔雙手　否則更易染疫

武漢肺炎疫情令世界各地民眾搶購口罩，但世界衞生組織駐菲律賓代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）警告，健康的人如果不注意衞生，戴口罩反而可能會增加感染肺炎的風險。

阿貝亞辛格周二（4日）出席一個菲律賓參議院的聽證會時說：「事實上，沒有病徵的人戴上口罩，反而會給予他們虛假的自信，令他們少了洗手，讓他們的風險增加。」他補充，戴上了口罩亦要保持雙手清潔，因為如果有人向你咳嗽，而你的雙手觸碰了口罩上別人的飛沫，你一樣會被感染，所以最重要的還是勤洗手，保持雙手清潔。

阿貝亞辛格強調，只有出現呼吸道症狀、醫護人員和身處大量人潮聚集區中的人，才應戴口罩。他指應把口罩留給醫護人員這類高風險的人：「我們看不出一般大眾戴口罩有什麼益處」。

同日，世衞總幹事譚德塞在瑞士日內瓦舉行的簡報會上，批評發達國家沒有及時提供有關武漢肺炎疫情的數據，他稱已經去信各地的衞生部長，敦促他們立刻改善數據分享，他又稱會國際專家團隊到中國提供協助。他又指中國採取的強力措施，有助防止疫情向海外傳播，為各地提供了阻止疫情擴散的機會。