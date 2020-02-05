建軍事基地？　傳華派測繪代表團秘訪柬埔寨

去年有消息指，柬埔寨同意讓中國在境內建立秘密軍事基地，惟柬埔寨總理洪森否認。澳洲傳媒周三（5日）報道，一架中國製造的神秘軍用無人機上月17日在柬埔寨南部戈公省墜毀，引起外界關注。外洩文件則顯示事故發生前3周，解放軍曾派高級別軍事測繪代表團秘訪柬埔寨，再惹中國於柬埔寨建軍事基地的猜測。

中國只向印尼、緬甸、埃及、沙特阿拉伯、巴基斯坦、阿聯酋及尼日利亞的軍方出售軍用無人機，柬埔寨則沒有購買，外界關注為何中方的軍用無人機在柬埔寨出現。澳洲廣播公司（ABC）披露，柬埔寨軍方此前指不知墜毀無人機屬誰，以及它在執行甚麼任務，後來證實該無人機由中國航天科技集團製造。

報道公開中柬文件，指中國駐柬埔寨大使館武官李寧亞指：「為提高中國及柬埔寨的軍事合作，一個由少將宋明武率領的6人軍事測繪代表團會在12月20日至24日到訪柬埔寨。」李寧亞要求柬埔寨在機場準備貴賓室。有傳代表團的行程包括考察西哈努克省的雲壤海軍基地、戈塔基耶夫島的海軍前哨基地、1975年發生馬亞圭斯號事件的通島及暹粒省的衞星導航及定位站；代表團亦與20名在中國完成測繪及導航訓練的柬埔寨軍人見面。

早前有指，柬埔寨與中方簽訂30年協議，在雲壤海軍基地部署中國軍隊、武器及設備。洪森去年7月否認，指設立外國軍事基地違反柬埔寨憲法。澳洲國立大學的戰略及國防研究中心專家表示，通訊內容顯示中國和柬埔寨的往來有一定程度的標準化；一名前澳洲駐泰國防務專員則指，目前未清楚中方視察的地點是否正式或即將成為解放軍設施。